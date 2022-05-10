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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi

AA - Tanju Özkaya - Güncel
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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi

Ankara'da 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ANKARA (AA) - Ankara'da 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve bazı mağdurların yanı sıra sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından taraf avukatlarına söz verdi.

Avukatların talebi üzerine mahkeme başkanı, analiz yapılması için dava dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini ancak inceleme sonucu oluşturulacak raporun kendilerine daha ulaşmadığını söyledi.

Avukatların, raporun dosyaya kazandırılmasından sonra savunma yapacaklarını dile getirmesinin ardından mahkeme başkanı, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA / Tanju Özkaya - Güncel

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