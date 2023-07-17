Ankara'daki yatak fabrikasında yangın çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir yatak fabrikasında çıkan yangında fabrika tamamen kül oldu. Yangının nedeni olarak elektrik hatlarının kopması gösteriliyor. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Fabrika sahibi ise yüksek gerilim hatlarının yangına sebep olduğunu iddia etti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir yatak fabrikasında meydana gelen yangında fabrika kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Yağlıpınar Mahallesi'nde yer alan yatak fabrikasında sabah saatlerinde yangın meydana geldi. İddialara göre, fabrikanın üzerinden geçen elektrik hatlarının kopması sonucunda yangın çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanları kendilerini dışarıya atarken yangına ise ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. Yangınla ilgili konuşan fabrika sahibi Osman Yorulmaz, yangının yüksek gerilim hatlarının sebep olduğunu iddia etti. Yorulmaz,

"Şu anda 20 trilyona yakın hasarımız var. Çok korkunç bir hasarımız var. Önlem almadılar. Sağ olsun Türksat uydunun İtfaiyesi hemen geldi. Daha sonra Ankara İtfaiyesi ve Gölbaşı İtfaiyesi geldi. Bir miktar kurtarabildik bir şeyler. Her taraf yandı. İdari bina var yukarıda. Alevler idari binaya sıçrayacaktı onu da sağ olsunlar kurtarmaya çalıştık. 20 kişi çalışıyor fabrikada yaralı yok. Sünger ve yatak çabuk tutuşan bir şey. Alevi hemen görünce biz hemen dışarı çıktık" diye konuştu. - ANKARA