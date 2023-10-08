Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye eri Orçun Yaşar şehit oldu.

Ankara'da dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan itfaiye eri şehit oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye eri Orçun Yaşar şehit oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş acı haberi sosyal medya üzerinden "Acımız büyük" ifadeleriyle paylaştı.

Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşa şehit oldu. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim'de sabah 7.45'te yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirilmişti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş şehit olmuştu. - ANKARA