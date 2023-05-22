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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 30'u tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 30'u tutuklandı

Güncel Haberler

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 218 zanlıdan 30'u tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 218 zanlıdan 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 218 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Aramalarda, 2,4 kilogram metamfetamin, 344 gram esrar, 321 gram eroin, 321 gram bonzai, 13 gram kokain, 75 bin sarma sigara, 49 bin 2 sentetik ecza, 35 ecstacy ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Narkotik Ankara Güncel Haberler

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