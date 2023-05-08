Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 237 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Aramalarda, 710 gram metamfetamin, 610 gram esrar, 416 gram eroin, 73 gram bonzai, 28 gram kokain, 5 gram skunk, 72 bin 800 sarma sigara, 57 bin 414 sentetik ecza, 278 captagon ve 27 ecstacy ele geçirildi.