Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı
AA - Güncel
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Son dakika haberi: Başkentte 4-10 Temmuz tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.
Başkentte 4-10 Temmuz tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Temmuz'da il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.
Ekiplerin yaptığı aramada, 11,2 kilogram eroin, 2,2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 34 bin ecstasy ve 2 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
AA / Güncel