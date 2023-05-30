Ankara'daki Trafik Kazasında Şoför Yargılandı

Başkentte, 22 Aralık 2021 tarihinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin EGO şoförünün yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ev hapsi bulunan Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) şoförü sanık Y.Ç., katılmazken, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme Başkanı dava dosyasına Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) sanığa ait kan raporunun geldiğini bildirdi. Müşteki avukatı dava dosyasına gelen raporu kabul etmezken, sanığın olası kasıtla hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca sanığın adli kontrol tedbirlerini bozduğunu belirterek, tutuklama talebinde bulundu. Sanık avukatı ise sanık hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti taleplere karşı sanık hakkında bulunan tedbirlerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent istikametine ilelerken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken 34 kişi yaralanmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sürücü Y.Ç'nin kanında, sentetik bir uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş, şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlenmişti. - ANKARA