Ankara'daki TOBB İkiz Kuleleri NATO yıldızıyla aydınlatıldı
AA - Fuat Kabakcı - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı, başkent Ankara'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin İkiz Kuleleri'nin 4 Nisan NATO Günü vesilesiyle NATO yıldızıyla aydınlatıldığını duyurdu.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, başkent Ankara'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin İkiz Kuleleri'nin 4 Nisan NATO Günü vesilesiyle NATO yıldızıyla aydınlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından "WeAreNATO (Biz NATO'yuz)" etiketiyle yapılan paylaşımda "4 Nisan NATO Günü vesilesiyle Ankara'daki TOBB İkiz Kuleleri NATO yıldızıyla aydınlatıldı." ifadesi kullanıldı.
AA / Fuat Kabakcı - Güncel