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Ankara'daki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman kabri başında anıldı

Ankara'daki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman kabri başında anıldı
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Ankara'da 2016'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman, Çankırı'daki kabri başında anıldı.

Ankara'da 2016'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman, Çankırı'daki kabri başında anıldı.

Sarıbaba Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Dua okunmasının ardından şehit Cumali Akman'ın mezarına gül bırakıldı, Akman'ın yakınları göz yaşı döktü.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çankırı Şube Başkanı Yüksel Teke, AA muhabirine, hain terör saldırısında şehit olan 29 kişi arasında Hava Astsubay Mehmet Koray Pınar, askeri sivil personel Mustafa Haliloğlu ve sivil işçi Cumali Akman'ın Çankırılı olduğunu söyledi.

Hain saldırıyı hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Teke, "Biz dernek olarak tüm şehitlerimizin şehadet tarihlerinde muhakkak kabirlerini ziyaret ediyoruz. Ailemizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı zaten her zaman yanımızda, bizimle. Bir talebimiz olduğu zaman 'Emriniz olur.' diyorlar. Bu da bize güç veriyor. 9 yıl daha dün gibi, şehit annemizin ve babamızın acısı taze. Unutmak mümkün değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Türk milletinin hepsinin bu davaya sahip çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Anma programına Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, Çankırı Garnizon Komutanlığı personeli, Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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