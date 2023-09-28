Ankara'daki Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili kredi tartışması

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için kredi kullanma taleplerinin Belediye Meclisinde ertelenmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Aynı mağduriyet palavralarıyla, aynı aciliyet hikayeleriyle, 4,5 yılda yapmadığınız işi son 6 ayınızda yapacakmışsınız gibi algı oyunları peşinde koşuyorsunuz." dedi.

Özcan, Estergon Kalesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yavaş'ın atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için Belediye Meclisince ASKİ'ye verilen borçlanma yetkisine rağmen kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini savundu.

Yavaş'ın 3,5 yıl önce aynı konu için kredi kullanma talebini içeren mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini aktaran Özcan, kentteki billboardlara 3,5 yıl önce Tatlar'da kapasite artırımının aciliyetini içeren afişler asıldığını kaydetti.

Özcan, şöyle konuştu:

"Yavaş, ASKİ'nin 360 milyon lira kredi kullanması için yetki istemiş, biz 472 milyon lira vermişiz. Üstelik bunu 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi 704 milyon 212 bin lira, 2020 yılında 1 milyar 99 milyon lira ve 2022 yılında da 190 milyon gelir fazlası vermesine rağmen bu talebine olumlu yanıt verildi. Şimdi soruyorum Mansur Yavaş'a; 3,5 yıl önce çok acil diye yeri göğü inlettiğiniz, Ankara'yı afişlerle donattığınız, mahkemelere gittiğiniz bu kredinin onayını aldıktan sonra aradan geçen zaman içinde 'Tatlar' için ne yaptınız?"

"Kamu zararı için hesap vereceksiniz"

Tatlar'da kapasite artırımı konusunda Yavaş'ı samimi bulmadığını söyleyen Özcan, "Yavaş'ın algı oyunları ile beceriksizliğini örtmeye çalıştığını" kaydetti.

Belediye Meclisinden kredi kullanma yetkisi alan Yavaş'ın belediyeyi zarara uğrattığını savunan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akıllara ziyan işlemle bu günün parasıyla yaklaşık 100 milyon lira ASKİ'yi, ABB'yi zarara uğratmış olabilir misiniz? Zaten bu kamu zararı için hesap vereceksiniz. Ankara böylesine zarara uğratılırken bu işten kim kar etti? Tabii ki banka. Sizin finans danışmanınız sizi mi kandırdı yoksa? Niye soruyorum biliyor musunuz? Sanırım bu işlerin yapıldığı özel banka, personel maaşları, promosyonlar, bütün şirketlerin paralarının burada değerlendirilmesi gibi her konuda ayrıcalıklı bir konuma gelmiş.

Mesela 'Bugün hemen 1,5 milyar lira kredi onayı versek Mansur Yavaş'a, gidip yüzde 40 faizle kredi kullanır, parayı da götürüp aynı bankaya yüzde 30 faizle yatırır. Hiç yoktan 100 milyon zarara uğratır' desem 'Yok o kadar da değil' dersiniz, değil mi? Yapılmışı var. Ey Mansur Yavaş, hani çok acil diye, hani toplum sağlığı diye, hani 25 milyon kişiyi ilgilendiriyor diye, hani Tatlar'ı yapacağım diye bundan 3,5 yıl önce 472 milyon lira kredi onayı almıştın ya, ne yaptın o krediyi? Şimdi aynı mağduriyet palavralarıyla, aynı aciliyet hikayeleriyle, 4,5 yılda yapmadığınız işi son 6 ayınızda yapacakmışsınız gibi algı oyunları peşinde koşuyorsunuz? İşte Mansur Yavaş, Ankara'yı böyle batırmıştır. Tarihin en borçlu dönemine böyle getirmiştir. Sürekli kredi isteyip o kredileri anlattığımız örnekteki gibi çarçur etmiştir."

Büyükşehir Belediye Meclisinde 2019'dan itibaren ABB ve bağlı kuruluşlarına verilen borçlanma yetkilerinin tablolarla gösterildiği basın toplantısına Mamak Belediye Başkanı ve ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir de katıldı.