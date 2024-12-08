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Ankara'daki Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı

Ankara'daki Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile sokaklara inen Suriyeliler, rejim karşıtı sloganlar attı ve tatlılar dağıttı. Birçok Suriyeli, Türkiye'den dönmeyi düşündüklerini ifade etti.

Ankara'da yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde yaşayan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından mahalledeki bir alanda toplandı.

Polisin güvenlik önlemleri eşliğinde, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile sokaklara inen Suriyeliler, tekbirler getirdi, rejim karşıtı sloganlar attı.

Bazı Suriyeliler ise rejimin devrilmesini tatlı dağıtarak kutladı.

Kutlamalara katılan Muhammed isimli Suriyeli sığınmacı, 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ancak artık dönmeyi düşündüklerini söyleyerek, "Yakında gideceğiz inşallah. Annem ve babam da çok mutlu oldu, onlar da dönmek istiyor. Şimdi Esed gitti, mücahitler orada. Kısa zamanda orada her şey güvenli olacak, biz de oraya döneceğiz." dedi.

Ahmet Ceylani de "Depremden sonra Hatay'dan geldim. 2 yıldır da Ankara'da yaşıyoruz. Çok memnunuz ama dönmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Bizi aldığı için Türk halkından Allah razı olsun"

Türkiye'ye gelmeden önce Halep'te yaşadığını bildiren Abdülkerim Tabşo ise "9 senedir buradayım. Durumumuzu düzeltelim, 4-5 ay sonra vatanımıza dönmek istiyoruz. Bizi aldığı için Türk halkından Allah razı olsun, Allah bela göstermesin inşallah." dedi.

Aslen Türkmen olduğunu söyleyen Ali Küçükali, birkaç ay sonra Suriye'ye dönmek istediğini kaydederek, "Devletten de halktan da Allah razı olsun, bize en çok sahip çıkan ülkelerden, Türkiye'den Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Adnan El Ganim ise "Buradan bir tane Türk oraya (Suriye'ye) gitse biz sahip çıkacağız." diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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