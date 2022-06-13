Ankara'daki Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi - Haberler

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Ankara'daki Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

ANKA - Güncel
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Ankara'daki Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’da sağanak yağış nedeniyle oluşan selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Ankara’daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ankara'da sağanak yağış nedeniyle oluşan selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Ankara'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ankara'da geçen cumartesi günü sağanak yağış nedeniyle sel oluşmuş ve kentin çeşitli noktalarında yaşam durmuştu. Sel sularına kapılan 3 kişi yaşamını yitirmiş.

Afad, selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Böylece Ankara'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

ANKA / Güncel

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