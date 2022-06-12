Ankara'daki Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler

Ankara'da dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yiğit'in cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ankara'da dün etkili olan şiddetli ve ani yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren 26 yaşındaki İlkay Yiğit'in cenazesi, bugün öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Yiğit'in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl, Levent Gök, Gamze Taşcıer, Ali Haydar Hakverdi ve Murat Emir, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İlkay Yiğit'in ailesine başsağlığı dileklerini cenazede bir kez daha iletti.

ANKA / Güncel