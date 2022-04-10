Son dakika haber! ABB, toplu taşıma ücretinin 06.00-06.45'te indirimli olmasını önerecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma ücretinin 06.00-06.45 arasında indirimli olmasını önerecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için 06.00-06.45'te toplu taşımada tam biniş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceklerini, bunun kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacaklarını belirtti.

Başkentlilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yavaş, su, ulaşım, halk ekmek gibi hizmetleri maliyetine ya da maliyetinin altında fiyatla sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yavaş, son dönemde akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlardan sonra UKOME kararıyla 15 Mart 2022'den itibaren toplu taşıma tam bilet ücretinin 4,5 liradan 6,5 liraya yükseltildiğini anımsatarak, EGO Genel Müdürlüğünün ilk UKOME toplantısı gündemine taşınacak talebinin kabul edilmesi halinde, 06.00-06.45'te toplu ulaşım ücretinin 2 liralık indirimle uygulanacağını kaydetti.