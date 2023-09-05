Ankara'daki operasyonda 1 kilo 326 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 326 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekibi, bir otomobilden inen A.Ş'nin başka bir otomobilde bulunan iki kişiye para verip siyah poşet aldığını tespit etti.

Bunun üzerine A.Ş'yi yakalayan ekipler, zanlının üst aramasında 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobildeki B.B. ise "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekiplerince takip edilen B.B, yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında B.B'nin verdiği adreste yapılan aramada da 1 kilo 298 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.