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Ankara'daki Narkokapan Operasyonu: 178 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘Narkokapan-Ankara Operasyonu’ kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan 178 şüpheli tutuklandı. Operasyon 14 ilde eş zamanlı gerçekleşti ve tutuklu sayısı 316'ya ulaştı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 178 şüpheli daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan 196'sı, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan 178'inin tutuklanmasına ve 18'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sayısı 316'ya ulaştı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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