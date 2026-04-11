Ankara'da mobilya deposunda yangın

Yenimahalle'de bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iki depo kullanılamaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ekiplerin mobilya deposundaki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yan yana bulunan 2 depo kullanılmaz hale gelirken, herhangi can kaybı ya da yaralının olmadığı öğrenildi. Depo çalışanı Furkan Koparan, "Küçük bir ateş çıktı yukarıdaki panelde. Dışarıya çıktıktan sonra 2 dakika içerisinde yangın her yeri sardı. Bir biz çalışıyorduk. Toplasan 10 kişi var ya da yoktur. Yukarıda çalışıyorlardı, 2 kişiyi görmüşler. Onlar da yalıtım yapıyordu. Oradan yangın çıkmış" diyerek yaşananları anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
