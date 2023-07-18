Ankara'daki MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara Mamak'taki MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlama ile ilgili inceleme başlattı. Patlama sonucunda 4 işçi yaralandı. Uzman müfettişler olayı incelemek ve soruşturmak üzere görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Ankara Mamak'taki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlama ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, patlama sonucunda 4 işçinin yaralandığı, bunun üzerine Kaza Araştırma Komisyonu'nun acilen toplandığı ve koordinasyon ekibi oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili alanlarında yetkin olan müfettişlerin görevlendirildiği belirtilirken, Rehberlik Teftiş Başkanı, Başkan Yardımcıları, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı'nın da olay yerine intikal ettiği, gerekli incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

"Konuyla ilgili uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir"

Öte yandan patlama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, patlamada yaralanan dört işçiye acil şifalar diledi. Işıkhan, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi. - ANKARA