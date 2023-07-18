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Ankara'daki MKE fabrikasındaki patlama soruşturması başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı. 4 kişinin yaralandığı patlamayı soruşturmak üzere Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayın ihmal ve kusuru bulunan kişi veya kişiler bakımından tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, başsavcılık, 4 kişinin yaralandığı patlamayı soruşturmak üzere Cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Olayın ihmal ve kusuru bulunan kişi veya kişiler bakımından tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Ankara Başsavcılığı Cumhuriyet Güncel Haberler

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