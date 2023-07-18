Ankara'daki MKE fabrikasındaki patlama soruşturması başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı. 4 kişinin yaralandığı patlamayı soruşturmak üzere Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayın ihmal ve kusuru bulunan kişi veya kişiler bakımından tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.