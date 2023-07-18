Ankara'daki MKE fabrikasında patlama: Durum kontrol altına alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada yapılan söndürme çalışmalarının başarılı olduğunu ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yaralı işçilerin tedavi altında olduğunu ve teknik incelemelerin devam ettiğini söyleyen Şahin, sabotaj ihtimalinin şu an için değerlendirilmediğini ifade etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Söndürme çalışmaları, kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibarıyla durum tamamen kontrol altına alındı." dedi.

Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MKE'ye ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, saat 10.55'te fabrikanın AR-GE bölümünde henüz teknik sebebi bilinemeyen bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamada yaralanan 4 işçinin tedavi altına alındığını, bilinçlerinin açık olduğunu belirten Şahin, "Söndürme çalışmaları, kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibarıyla durum tamamen kontrol altına alındı. Ama yine de orada bir itfaiye ekibimiz ve yine müessesenin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Teknik inceleme devam ediyor"

"Yaralılar hangi hastanede tedavi altında, durumları nasıl?" soruları üzerine Şahin, yaralıların, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

"Yangının sebebine ilişkin bilgi var mı?" sorusuna Şahin, "Teknik inceleme devam ediyor." yanıtı vererek, sonuca ilişkin fabrika müdürlüğünce kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

"Herhangi bir sirayet olmadı"

"Yerleşim yerlerinde bir tahliye söz konusu mu?" sorusunu Şahin, "Hayır, yanındaki binalara bile sirayet etmedi. Kaldı ki içeride 2-3 bölümde etkili olmuş, diğer bölümlere etkisi olmamış. Ne fabrikanın içindeki diğer bölümlere ne de yerleşim yerlerine herhangi bir sirayet ya da etki olmadı." diye yanıtladı.

Vali Şahin, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısının da çalışmaları takip edip, detaylı inceleme yapılması talimatını verdiğini aktararak, durumun endişe verici olmaktan çıktığını vurguladı.

"Bir sabotaj ihtimali değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Şahin, "Şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor. Ama tüm detaylı incelemeler, teknik ekipler tarafından yapılacak." cevabını verdi.