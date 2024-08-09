Ankara'daki Milli Botanik Bahçesi Ziyaretçilerin İlgi Odağı

ANKARA'daki Milli Botanik Bahçesi, biyolojik çeşitliliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en büyük botanik bahçesinde yaklaşık 1200 çeşit farklı bitki türü ile çok sayıda dondurulmuş hayvan yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Milli Botanik Bahçesi, 2 bin 200 dekar alanı kapsıyor. Bu ölçülerle Avrupa'nın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük botanik bahçesi durumunda yer alan Milli Botanik Bahçesi'nde, ağaç, çalı ve çiçek türlerinden yüzlerce çeşit bitki canlı olarak görülebiliyor. Bahçede ayrıca çok sayıda dondurulmuş hayvan yer alıyor. Sulak alan ve sulak vadi gibi bölümleri olan bahçede 35 kilometre yaya ve bisiklet yolu bulunuyor. Bahçede ayrıca, nadir ya da endemik bitkilerin üretildiği bölümler, fidanlar, süs bitkileri ya da sebze fidelerinin yetiştirildiği seralar ve eğitim tesisleri de yer alıyor. Türkiye'nin ilk 'Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi' ve 'Sanat Galerisi' gibi yapılara da sahip olan Milli Botanik Bahçesi'nin en önemli bölümlerinden biri olan 'Milli Herbaryum'da Türkiye'ye ait binlerce kurutulmuş bitki örneği, uluslararası standartlarda saklanıyor. Böylece hem bilimsel çalışmalar için devasa boyutlarda bir veri havuzu hem de Türkiye'nin bitki hafızası oluşturuluyor. Bahçe bünyesinde yaşayan hayvanlar da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

'TAM BİR DOĞAL PARK'

TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, " Ankara'da bulunan Türkiye'nin en büyük botanik bahçesinde yaklaşık 1200 farklı bitki bulunuyor. 2 tane göleti bulunan, pek çok alanda ülkemizin farklı coğrafyalarından getirilmiş türlerin ekildiği, dikildiği, onların büyütüldüğü, koruma altına alındığı merkez tam bir doğal park. Buranın teknolojik altyapıları, 7 tane laboratuvarı, çalışan uzmanları ve müzesiyle birlikte halkımız tarafından gezilmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.