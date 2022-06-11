Ankara'daki "Konya Günleri" sürüyor - Haberler

Ankara'daki "Konya Günleri" sürüyor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Günleri" devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Günleri" devam ediyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kendine özgü kültür, sanat ve özel tatlarının tanıtıldığı Ankara Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe yoğun katılım sağlanıyor. Açıklamada, etkinliği ziyaret edenlerin, şehrin kendine ait kültürünün, sanatının ve mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı stantlarda alışveriş yaparak ekonomiyi canlandırdığı kaydedildi. Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleriyle ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, üniversiteler ve odalar olmak üzere 90 sektör temsilcisinin katıldığı bildirildi. Konya Günleri'nin, 12 Haziran 23.00'e kadar ziyarete açık olacağı aktarıldı. AA / Havva Dereağzı - Güncel Ankara Konya Güncel Haberler

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