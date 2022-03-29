Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 239 litre sahte alkollü içki, 630 litre etil alkol ve 14 bin 748 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, Güncel, Haberler

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