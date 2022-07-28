Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 18-24 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 760 bin boş (filtreli sigara kağıdı) ve 557 bin dolu makaron, 4 bin 481 sahte bandrol, 1000 paket kaçak sigara, 795 kilogram nargile tütünü, 615 elektronik/muhtelif eşya, 270 litre sahte alkollü içki, iki sigara sarma makinesi, bir kompresör ve bir gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi.

Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title