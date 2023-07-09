Ankara'daki iki aracın çarpıştığı kazada otomobil kağıt gibi ezildi

ANKARA - Ankara- Konya yolunda iki aracın çarpıştığı kazada, Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi.

Kaza, Ankara-Konya yolu istikameti Bezirhane Kavşağı'nda meydana geldi. 06 UAA 94 plakalı Tofaş Kartal model araç ve 06 BK 0145 plakalı BMW 828i model araç seyir halindeyken birbirine girdi. Yol boyunca savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, BMW'de bulunan 2 kişi ve kağıt gibi ezilen Tofaş marka otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.