Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor

Güncel Haberler

Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulanslarla Ankara'ya getirilen 541 yaralı hastanelerde tedaviye alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulanslarla Ankara'ya getirilen 541 yaralı hastanelerde tedaviye alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla çeşitli illerdeki hastanelere sevk edildi.

Ankara'daki hastanelerde saat 10.00 itibarıyla 541 yaralı tedaviye alındı. Yaralılardan 188'i Ankara Bilkent Şehir, 272'si Ankara Etlik Şehir, 17'si Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma ile 44'ü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 20'si diğer hastanelerde tedavi görüyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title