Ankara'daki fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı - Haberler

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Ankara'daki fırtınada çatının uçma anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da etkili olan fırtına sırasında bir çatının uçma anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da etkili olan fırtına sırasında bir çatının uçma anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında Altındağ ilçesi Güneşevler semtinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Mithat Tibre/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altındağ Fırtına Ankara Güncel Haberler

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