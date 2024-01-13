Ankara'daki ekranlara "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazıları yansıtıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen askerlerimiz için kentte bulunan led ekranlarda "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" mesajını yayımlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ocak tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit edildi. Hain saldırıların ardından terör unsurlarına operasyonlar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi şehirdeki araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan led ekranlara "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" mesajı yansıtıldı.