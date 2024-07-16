Üye Girişi
Haberler

Ankara'daki barajların doluluk oranı yüzde 43.44

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Su ve Kanalizasyon İdrasi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) son verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 35.79 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdrasi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) son verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi.

ASKİ'nin 15 Temmuz 2024 verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44, aktif doluluk oranı ise yüzde 35.79, barajların toplam hacmi de 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olarak ölçüldü.

Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle:

Akyar Barajı- Eğrekkaya Barajına Aktarım

Toplam hacim: 52.445.00

Su miktarı: 32.468.000

Su yüzdesi: 61.91

Çamlıdere Barajı- İvedik Arıtma Tesisine Aktarım

Toplam hacim: 1.220.380.000

Su miktarı: 457.740.000

Su yüzdesi: 37.51

Çubuk 2 Barajı- Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım

Toplam hacim: 22.445.000

Su miktarı: 14.769.000

Su yüzdesi: 65.80

Kesik Köprü Barajı- Çubuk ve Kurtboğazı BarajınaAktarım

Toplam hacim: 95.000.0000

Su miktarı: 95.000.0000

Su yüzdesi: 100

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Ekonomi Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

Bakmadan Geçme

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor?
Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title