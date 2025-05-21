Ankara'daki 11 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kazada Kovuşturmaya Yer Yok

Ankara'daki 11 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kazada Kovuşturmaya Yer Yok
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili olarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kazanın ardından otobüs şoförü ve olayla ilgili deliller değerlendirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da geçen yıl 11 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, olay yeri keşif ve ölü muayene tutanakları, beyanlar, temin edilen kamera görüntüleri ve alınan bilirkişi raporunda "asli kusurlu" olarak tespit edilen otobüs şoförü Çetin Karayel'in kazada yaşamını yitirdiği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının ölüm nedeniyle, yaralananların ise yaralanmalarına ilişkin olarak hukuk mahkemelerinde "araç işletenin sorumluluğu" kapsamında tazminat davası açma haklarının bulunduğu kaydedildi.

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Çetin Karayel yönetimindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos 2024 saat 05.00 sıralarında Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarpmıştı. Kazada sürücünün de arasında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
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