İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Ankara'da Zirai Don Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak il genelinde zirai don beklendiğini duyurdu. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda bu geceden itibaren il genelinde zirai don beklendiği bildirilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte Ankara il genelinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada soğuk ve yağışlı havanın bu akşam saat 21.00'de başlayacağı ve 12 Nisan Cumartesi günü saat 10'a kadar süreceği belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.