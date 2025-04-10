Ankara'da Zirai Don Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda bu geceden itibaren il genelinde zirai don beklendiği bildirilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte Ankara il genelinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada soğuk ve yağışlı havanın bu akşam saat 21.00'de başlayacağı ve 12 Nisan Cumartesi günü saat 10'a kadar süreceği belirtildi.