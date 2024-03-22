Ankara'da Zirai Don Tehlikesi Uyarısı

Ankara Valiliği, il genelindeki zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede sıcaklıkların halen mevsim normalleri altında devam ettiği belirtildi.

Bu sebeple Ankara genelinde pazar ve pazartesi sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği aktarılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.