Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen 3 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
