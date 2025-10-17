Haberler

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında dolmuş, minibüs ve taksi bulunuyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Altındağ ilçesi Dışkapı Köprüsü'nde meydana geldi. Salih A (35) yönetimindeki Ulus-Sanatoryum hattında yolcu taşıyan 06 J 0892 plakalı dolmuş, Bentderesi önünde giden Selçuk A.'nın (40) kullandığı 67 TD 405 plakalı minibüse çarptı. Savrulan araçlar, Mevlüt Y. (60) yönetimindeki 06 T 0794 plakalı taksiye çarptı. Salim D. (55) yönetimindeki 06 EOR 076 plakalı hafif ticari araç, Satılmış Pehlivan'ın (51) kullandığı 06 ECU 122 plakalı otomobil ve Halil B. (53) yönetimindeki 34 SF 1201 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, dolmuş sürücüsü Salih A. ile araçtaki 5 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle köprünün Bentderesi yönü araç trafiğine kapandı. Hasar alan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Satılmış Pehlivan, "Trafik durmuştu, biz de durduk. Durduğum an taksici bana çarptı. Vurduğunu görmedim, öne gittim geldim. Ben de öndekine vurdum. Dolmuş ve minibüste kusur var, öndekilerde suç yok" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.