Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Altındağ ilçesi Dışkapı Köprüsü'nde meydana geldi. Salih A (35) yönetimindeki Ulus-Sanatoryum hattında yolcu taşıyan 06 J 0892 plakalı dolmuş, Bentderesi önünde giden Selçuk A.'nın (40) kullandığı 67 TD 405 plakalı minibüse çarptı. Savrulan araçlar, Mevlüt Y. (60) yönetimindeki 06 T 0794 plakalı taksiye çarptı. Salim D. (55) yönetimindeki 06 EOR 076 plakalı hafif ticari araç, Satılmış Pehlivan'ın (51) kullandığı 06 ECU 122 plakalı otomobil ve Halil B. (53) yönetimindeki 34 SF 1201 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, dolmuş sürücüsü Salih A. ile araçtaki 5 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle köprünün Bentderesi yönü araç trafiğine kapandı. Hasar alan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Satılmış Pehlivan, "Trafik durmuştu, biz de durduk. Durduğum an taksici bana çarptı. Vurduğunu görmedim, öne gittim geldim. Ben de öndekine vurdum. Dolmuş ve minibüste kusur var, öndekilerde suç yok" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.