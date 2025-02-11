CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Karıştı

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Karıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çevreyolu'nda yaşanan kazada, su yüklü bir kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olayda yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi. Kamyonun sürücüsü, frenin tutmadığını ve önündeki araçlara çarpmamak için manevra yaptığını belirtti.

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ankara Çevreyolu, Pursaklar istikametinde seyreden İbrahim D. idaresindeki 06 GG 596 plakalı su yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kamyon, Oğuz H. yönetimindeki 06 T 1477 plakalı taksi, Sabri S. idaresindeki 06 BZ 5334 plakalı kamyonet ve Ünal Ö'nün sürücülüğünü yaptığı 55 RJ 674 plakalı minibüse çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu.

Kamyondan yola savrulan su şişeleri, Karayolları ve trafik ekiplerince toplandı.

Su yüklü kamyonun sürücüsü İbrahim D, "Aracım yüklü olduğu için frenim tutmadı. Öndeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca sürdüğüm araç devrildi." dedi.

Taksi sürücüsü Oğuz H. ise aracındaki yolcunun kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
img

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
img

Geceye bu sahne damga vurdu
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Robin Van Persie gönderiyor! Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu

Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.