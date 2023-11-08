Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir işçi servisinin lastiği patlamasının ardından sürücü E.Y. sol şeritte lastik değişimi yaparken, iki araç kazaya karıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken ağır yaralı olan servis şoförü E.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir işçi servisinin lastiği patlamasının ardından sürücü E.Y. sol şeritte lastik değişimi yaparken, iki araç kazaya karıştı. Araçların çarptığı E.Y. ağır yaralanırken, diğer iki araçta bulunan D.K., Ö.A., E.Ç. ve A.İ.Ö. ise hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken ağır yaralı olan servis şoförü E.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA