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Ankara'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Ankara'da meydana gelen zincirleme kazada 4 tır karıştı, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Ankara'da 4 tırın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir- Ankara yolunda seyreden A.İ. idaresindeki 06 FH 7859 plakalı tır, Yaşamkent istikametinde önünde ilerleyen Ş.K. yönetimindeki 38 JT 778 plakalı tıra çaptı.

Çarpmanın etkisiyle Ş.K. de N.Ç. yönetimindeki 38 AHE 498 plakalı tıra, N.Ç. ise önündeki 38 AJB 637 plakalı TIR'a çaptı.

Kazada A.İ. yaralanırken Ş.K. ve A.İ'nin kullandıkları tırlar büyük hasar aldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı A.İ. hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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