Ankara'da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı

ANKARA'da meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Ankara- Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.