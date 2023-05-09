Ankara'da Yunuslar, motosikletli olarak göreve başladı

Ankara'da Yunuslar, motosikletli olarak görev yapmaya başladı.

Trafik kazalarına yol açacak kar, yağmur, buzlanma gibi şartların ortadan kalkması sonrası motosikletle göreve geçiş yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, bu yıl "göreve geçiş seremonisini", Ankara Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirdi.

Emniyetin bahçesinde bir araya gelen ekipler, amirlerinin göreve başlama içtiması sonrası, verilen talimatla aynı anda kask giyerek motosikletlerine bindi.

Yunus timleri, yaz sezonunda, emniyet bünyesine katılan 22 yeni motor ile 115'i bu yıl göreve başlayan, toplam 284 personelle başkent sokaklarında görev yapacak.

Yaklaşık 5 haftalık eğitim alan Motosikletli Polis Timleri, araçların giremediği dar sokaklarda özellikle uyuşturucu ve cana kastedilen suçlara müdahalede büyük rol oynuyor.

Türkiye'de ilk olarak 1993'te İstanbul'da faaliyete geçen Motosikletli Polis Timleri, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasında etkin görev yapıyor.