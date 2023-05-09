Ankara'da Yunus polisleri, motosikletli göreve başladı

ANKARA'da, Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne (Yunuslar) bağlı 284 polis, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle motosikletli göreve başladı.

Ankara'da mevsim şartlarının düzelmesi ile Yunus polisleri, motosikletli göreve geçti. 5 haftalık eğitimden geçen 169'u yeni göreve başlayan toplam 284 Yunus polisi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Polisler, düzenlenen 'Motosikletli Göreve Geçiş Töreni'nde verilen talimat ile aynı anda kasklarını giyip motosikletleri çalıştırdı. Ekipler, daha sonra siren çalarak görev yerlerine dağıldı.