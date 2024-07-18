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Ankara'da Yüksek Sıcaklık Uyarısı

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Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının gelecek hafta ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde artmaya devam edeceğini belirterek, Ankara için 22 Temmuz'a kadar yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının gelecek hafta ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde artmaya devam edeceğini belirterek, Ankara için 22 Temmuz'a kadar yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından "meteorolojik uyarı" yaptı. Uyarıda, "Ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği, sıcaklıkların önümüzdeki bir haftalık periyotta Ankara il genelinde mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklıklar 34-36 dereceler civarında seyredecektir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere, vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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