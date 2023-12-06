Ankara'da Yukarı Dikmen Mahallesi'nin adı Sakarya olarak değiştirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Yukarı Dikmen Mahallesi'nin adının Sakarya olarak değiştirilmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, adın değiştirilmesini istemeyerek karara tepki gösterdi ve ismin eski haline dönmesini talep etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Yukarı Dikmen Mahallesi'nin adının "Sakarya" olarak değiştirilmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya adım attığı yer olmasıyla bilinen 8 bin 400 kişinin yaşadığı Yukarı Dikmen Mahallesi'nin adının Çankaya Belediye Meclisinin 2 Ekim'deki toplantısında oy birliğiyle Sakarya olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Karar sonrası belediye ekipleri mahalledeki "Yukarı Dikmen Mahallesi" yazılı tabelaları "Sakarya Mahallesi" yazan tabelalarla değiştirmeyi sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ise isim değişikliğine tepki gösteriyor.

Mahalle Muhtar Azası Emel Nazlıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü mahallenin adının değiştirilmesinden şaşkınlık duyduğunu ifade etti.

Çankaya Belediyesi ile görüştüklerini aktaran Nazlıcan, "Kararın iptal edilmesini istiyoruz. Çünkü burası bizim köyümüz. Burada doğduk, büyüdük. Mahalleliler de bu duruma tepkililer, herkes şaşkınlık içerisinde." dedi.

Mahalle adını değiştiren kararın kendilerine tebliğ edilmediğini dile getiren Nazlıcan, değişikliği bazı öğretmenlerin "Mahallenin adı mı değişti?" diye sormak için kendilerine telefon açmasıyla öğrendiklerini anlattı.

İnternet üzerinden işlem yapan ve "Yukarı Dikmen" ismini göremeyen mahallelinin muhtarlığa başvurduğunu anlatan Nazlıcan, kafası karışan mahalle sakinlerine e-Devlet'te Sakarya Mahallesi'ni seçmeleri yönünde yardımcı olduklarını söyledi.

Nazlıcan, "Ben de muhtar adayı olduğum için broşürüme hem Yukarı Dikmen hem de Sakarya Mahallesi'nin adını yazdırma gereği hissettim." dedi.

"Bir arkadaşımız konuyu mahkemeye taşıdı"

Dikmen Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Canip Nazlıcan, mahalle isminin değişikliğini bir arkadaşının telefonuyla öğrendiğini söyledi.

Mahalle sakinlerine sormadan mahalle ismi değişikliğini onayladığı için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e kırgın olduğunu dile getiren Nazlıcan, "Köylülerin hiç haberi yok. Bunu iyi karşılamıyoruz. Benim atalarım bu köyde doğmuş büyümüş. Dernek üyesi bir arkadaşımız konuyu mahkemeye taşıdı." ifadelerini kullandı.

Mahalleye eski isminin verilmesini isteyen Nazlıcan, isim değişikliği nedeniyle mahallenin muhtar adaylarının da seçim çalışmaları kapsamında sorun yaşadığını kaydetti.

Canip Nazlıcan, şunları söyledi:

"Muhtar adayları iki eziyet çekecekler. Muhtarlarımız seçim çalışmalarında Yukarı Dikmen mi yoksa Sakarya mı yazacak? Ben bile şaşıp kalıyorum. Ankara'da şu anda Sakarya zaten var. Taksicilere 'Biz Sakarya'ya gidiyoruz.' dediğinizde Sakalar ya da Sincan'daki Sakarya Mahallesi'ne götürür.

Bizim atalarımızın verdiği isim kalsın. Dikmen köy olsun. İstanbul'da köy olarak adı geçen mahalle çok var. Bizleri çok kırdılar. Biz mahkemeye verdik, avukatı tuttuk. Mahallenin eski adını almasını istiyoruz. Yukarı Dikmen olarak tekrar değiştirilirse bizim için de burada oturanlar için de çok iyi olur."

"Değişmemesi için elimizden geleni yapacağız"

Mahallede doğup büyüdüğünü belirten 65 yaşındaki Hacı Mahmut Yılmaz, mahallenin adının değiştirildiğini haberlerden öğrendiğini aktardı.

İsim değişikliğini iyi karşılamadığını ifade eden Yılmaz, "Çünkü burası daha önceleri köy olarak geçiyordu. Sonra mahalle oldu. Mahallemizin adının Yukarı Dikmen olarak kalmasını istiyoruz. Çünkü nesillerdir biz buradayız. Rahmetli Atatürk buralarda at ile gezermiş. Değişmemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

AA muhabirinin ulaştığı Çankaya Belediyesi yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmak istemediklerini belirtti.