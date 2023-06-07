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Ankara'da Yük Asansörü Kazasında Ölen Çocuğun İş Yeri Sahipleri Tutuklandı

Ankara'da Yük Asansörü Kazasında Ölen Çocuğun İş Yeri Sahipleri Tutuklandı

Güncel Haberler

Ankara'da çıraklık yaptığı ileri sürülen dükkanda yük asansörünün altında kalarak can veren 13 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili soruşturmada 2 iş yeri sahibi tutuklandı.

Ankara'da çıraklık yaptığı ileri sürülen dükkanda yük asansörünün altında kalarak can veren 13 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili soruşturmada 2 iş yeri sahibi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Harun Yıldız'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada iş yeri sahipleri İ.Ç. ve K.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, Harun Yıldız'ın iş yerinde çalışmadığını, çalışan bir akrabasını ziyarete geldiğini iddia etti. Şüpheliler ayrıca, asansörün tüm bakımlarının ve kontrollerinin yapıldığını, bir sorunun olmadığını öne sürdü. İ.Ç. ve K.Ç., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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