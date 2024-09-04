Ankara'da Yöresel Lezzetler Sunan İş Yeri Sahibi Kadın, İstihdam Oluşturuyor

Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi Funda Güler, yöresel lezzetler sunduğu iki iş yerinde hem ailesine hem de onlarca kadına istihdam sağlıyor.

Eşinin işlerinin 2010'lu yıllarda bozulması üzerine iş aramaya başlayan Güler, Altındağ Belediyesine müracaat etti. Belediyenin desteğiyle gözleme çeşitleri satışına başlayan Güler, 10 yılda 100'e yakın kişiye istihdam sağlayan iki iş yeri sahibi oldu.

Güler, AA muhabirine, annesinden öğrendiği kahvaltılık ürünlerin bir gün mesleği olabileceğini hiç düşünmediğini anlattı.

Eşinin Siteler'de mobilya sektöründe çalışırken işlerinin bozulduğunu dile getiren Güler, "2009 krizinden ağır etkilendi. Bir arayış içine düştük. Sonra 'Biz en iyi yaptığımız işi, yöresel ürünlerimizi yapalım' diyerek bu işe başladık." dedi.

Kahvaltılık ürünleri kendileri yapıyor

Anne lezzetlerinin büyük çoğunluğunu kendilerinin yaptığını, az bir kısmını da yerinden, yöresinden getirttiklerini belirten Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"İş için belediyeye başvurduğumda yöresel lezzetler yapabileceğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar bir şans verdiler bana. Oradan ilerledik bugünlere geldik. Tanınana kadar 2-3 yıl bir zamanımız geçti. Sıkıntılı zamanlarımız oldu ama daha sonra müşterilerimiz bizi tanıdıkça, ürünlerimizi tanıdıkça güzel günler gördük. Önceleri eşim, ben, kaynım ve eltim olmak üzere dört kişiyle çalıştım. Daha sonra bu sayı arttı. Şimdi iki şubemizde çocuklarımızla birlikte 100 kişiye yakın çalışanımız var. İş yerlerimde hanımlara destek vermeye gayret ediyorum. Anadolu'da misafir nasıl ağırlanırsa biz misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi öyle ağırlıyoruz. Hiçbir zaman misafirlerimizi müşteri yerine koymadık. Parayı hep ikinci planda tuttuk. İyi ağırlamaya gayret ettik ve bu sayede iyi dönüşler aldık."

Funda Güler'in çalışanlarından üniversite öğrencisi Nisanur Ünlütürk, "Samsun Üniversitesi'nde okuyorum, 5 yıldır da Funda Hanım'ın yanında çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyorlar. Aile gibi olduk burada. Burada okuyanlar var, devamlı çalışanlar var." diye konuştu.