Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Yöresel Lezzetler Sunan İş Yeri Sahibi Kadın, İstihdam Oluşturuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi Funda Güler, yöresel lezzetler sunduğu iki iş yerinde hem ailesine hem de onlarca kadına istihdam sağlıyor. Eşinin işlerinin bozulması üzerine iş aramaya başlayan Güler, belediyenin desteğiyle gözleme çeşitleri satışına başladı ve 10 yılda 100'e yakın kişiye istihdam sağladı.

Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi Funda Güler, yöresel lezzetler sunduğu iki iş yerinde hem ailesine hem de onlarca kadına istihdam sağlıyor.

Eşinin işlerinin 2010'lu yıllarda bozulması üzerine iş aramaya başlayan Güler, Altındağ Belediyesine müracaat etti. Belediyenin desteğiyle gözleme çeşitleri satışına başlayan Güler, 10 yılda 100'e yakın kişiye istihdam sağlayan iki iş yeri sahibi oldu.

Güler, AA muhabirine, annesinden öğrendiği kahvaltılık ürünlerin bir gün mesleği olabileceğini hiç düşünmediğini anlattı.

Eşinin Siteler'de mobilya sektöründe çalışırken işlerinin bozulduğunu dile getiren Güler, "2009 krizinden ağır etkilendi. Bir arayış içine düştük. Sonra 'Biz en iyi yaptığımız işi, yöresel ürünlerimizi yapalım' diyerek bu işe başladık." dedi.

Kahvaltılık ürünleri kendileri yapıyor

Anne lezzetlerinin büyük çoğunluğunu kendilerinin yaptığını, az bir kısmını da yerinden, yöresinden getirttiklerini belirten Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"İş için belediyeye başvurduğumda yöresel lezzetler yapabileceğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar bir şans verdiler bana. Oradan ilerledik bugünlere geldik. Tanınana kadar 2-3 yıl bir zamanımız geçti. Sıkıntılı zamanlarımız oldu ama daha sonra müşterilerimiz bizi tanıdıkça, ürünlerimizi tanıdıkça güzel günler gördük. Önceleri eşim, ben, kaynım ve eltim olmak üzere dört kişiyle çalıştım. Daha sonra bu sayı arttı. Şimdi iki şubemizde çocuklarımızla birlikte 100 kişiye yakın çalışanımız var. İş yerlerimde hanımlara destek vermeye gayret ediyorum. Anadolu'da misafir nasıl ağırlanırsa biz misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi öyle ağırlıyoruz. Hiçbir zaman misafirlerimizi müşteri yerine koymadık. Parayı hep ikinci planda tuttuk. İyi ağırlamaya gayret ettik ve bu sayede iyi dönüşler aldık."

Funda Güler'in çalışanlarından üniversite öğrencisi Nisanur Ünlütürk, "Samsun Üniversitesi'nde okuyorum, 5 yıldır da Funda Hanım'ın yanında çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyorlar. Aile gibi olduk burada. Burada okuyanlar var, devamlı çalışanlar var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Güncel ankara

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title