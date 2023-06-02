Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ankara'da Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara'da Yollar Trafiğe Kapatılacak

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle Ankara'da düzenlenecek programlar ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde saat 10.00'dan itibaren bazı yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle Ankara'da düzenlenecek programlar ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde saat 10.00'dan itibaren bazı yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı'ndan Söğütözü Caddesi'ne bağlanan varyantların tamamı, Söğütözü Caddesi, Söğütözü Caddesi'nden Sakıp Sabancı Bulvarı'na ve Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan varyantların tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Yaşam Caddesi, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ve buraya bağlanan tüm caddelerin ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ayrıca Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları duyurusu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Recep Tayyip Erdoğan Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title