ANKARA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI KAMERADAAnkara'nın Nallıhan ilçesindeki Solta Boğazı'nda sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ZOR ANLARI KAMERADA
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Solta Boğazı'nda sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Araçların geçemediği yola giren bir motosiklet sürücüsü, sel sularıyla sürüklendi. Motosiklet sele kapılıp giderken sürücüsü son anda kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
----------------------------Motosikletlinin sürüklenmesi
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Güncel