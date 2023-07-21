Ankara'da Yolda Sıkıştıran Sürücü Kaza Yaptı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yolda birbirlerini sıkıştıran iki sürücüden biri, hakimiyetini kaybettiği aracıyla karşı yoldan gelen kamyona çarptı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otomobil içerisinde sürücü ile bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'da yolda birbirlerini sıkıştıran iki sürücüden birinin hakimiyetini kaybettiği aracı karşı yoldan gelen kamyona çarptı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken otomobil içerisinde sürücü ile bir kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde birbirini sıkıştıran iki sürücüden biri, hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle yan yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araç, kum yüklü kamyonete çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil içerisindeki bir kişi ile sürücünün yaralandığı kazada şans eseri can kaybı meydana gelmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA