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Ankara'da Yolcu Otobüsü Köprü Ayağına Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Polatlı ankara Yaşam Güncel Haberler

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