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Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı

Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralıANKARA'da, kontrolden çıkarak, park halindeki otobüse çarpan yolcu minibüsünde, sürücü dahil 8 kişi yaralandı.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı

ANKARA'da, kontrolden çıkarak, park halindeki otobüse çarpan yolcu minibüsünde, sürücü dahil 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Çankaya-Sıhhiye hattında çalışan 06 J 1088 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 C 6171 plakalı otobüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı

Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı

Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Çankaya, Ankara, Kaza, Güncel, Haberler

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