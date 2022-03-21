ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı

ANKARA'da, kontrolden çıkarak, park halindeki otobüse çarpan yolcu minibüsünde, sürücü dahil 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Çankaya-Sıhhiye hattında çalışan 06 J 1088 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 C 6171 plakalı otobüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -