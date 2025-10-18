Haberler

Ankara'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Ankara'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü şoförünün önünü kesip sopayla saldırmaya kalkıştı. Olay, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydetmesiyle dikkat çekti.

ANKARA'da bir otomobil sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü şoförünün önünü aracıyla kesip, sopayla saldırı girişiminde bulundu. Otobüs şoförünün araçtan inmesiyle yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay-Mamak hattında yolcu taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsünün şoförü ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sürücü, otomobiliyle otobüsün önünü kesip, sopayla araçtan indi. Sürücü, bir süre elinde sopayla şoföre tepki gösterdi. Bu sırada şoför de otobüsten inip karşılık verince kavga çıktı. Çevredekiler şoför ve sürücüyü ayırmaya çalıştı. Kavga, cep telefonuyla görüntülenirken, polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.