Ankara'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

ANKARA'da bir otomobil sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü şoförünün önünü aracıyla kesip, sopayla saldırı girişiminde bulundu. Otobüs şoförünün araçtan inmesiyle yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay-Mamak hattında yolcu taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsünün şoförü ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sürücü, otomobiliyle otobüsün önünü kesip, sopayla araçtan indi. Sürücü, bir süre elinde sopayla şoföre tepki gösterdi. Bu sırada şoför de otobüsten inip karşılık verince kavga çıktı. Çevredekiler şoför ve sürücüyü ayırmaya çalıştı. Kavga, cep telefonuyla görüntülenirken, polis inceleme başlattı.